Il live-action di Pinocchio della Disney perde nuovamente il suo regista

L'adattamento cinematografico in live-action di Pinocchio sembra abbia perso di nuovo il suo regista. Lo conferma niente di meno che il direttore della fotografia Seamus McGarvey in una nuova intervista con Discussing Film.

Il direttore della fotografia, nell'intervista, ha spiegato che Paul King ha deciso di abbandonare il progetto. "Non penso sia più un segreto, ma il film è stato cancellato durante le festività, proprio durante Natale" ha spiegato il direttore della fotografia "Il regista ha deciso di abbandonare il film per... uhm... ragioni familiari. Disney sta provando a trovare un nuovo regista, ed ho letto tutti questi report su Tom Hanks e tutto il resto... stanno cercando di procedere comunque".

Secondo McGarvey la Disney sta cercando un nuovo regista che possa prendere il posto di King alla regia di Pinocchio; lo stesso King aveva preso in mano il progetto direttamente da Sam Mendes il quale, prima di lui, aveva deciso di abbandonare il film.

Le ultime indiscrezioni volevano Tom Hanks in lizza per la parte di Geppetto e le riprese previste per quest'anno. Al momento non è ancora chiaro se siano ancora questi i piani dello studio.

Vi terremo aggiornati su qualsiasi sviluppo.