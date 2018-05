Il LEGO set di Ant-Man and The Wasp ci mostra il Reame Quantico!

Subito dopo il trailer di Ant-Man and The Wasp, rilasciato ieri, ecco il nuovo LEGo set del film, che ci fa tuffare direttamente nel Reame Quantico, quello dove è dispersa la Wasp originale, per intenderci.

E dove anche Scott stava per finire, nel primo film. Inoltre, queste foto che vedrete in galleria, mostrano anche il "Quantum Vehicle" Come è ovvio, l'attenzione di tutti adesso è completamente incentrata su Avengers: Infinity War, ma a molti non è sfuggito il fatto che nelle locandine del cinefumetto che riunisce tutti i Vendicatori, Ant-Man non c'è, e dunque, qualcuno, a lui ha pensato.

E adesso possiamo vedere qualcosa di più sulla pellicola che vedrà protagonisti lui e Wasp a luglio.

Questo set di giocattoli si chiama "Quantum Realm Explorers," Gli Esploratori del Reame Quantico, ed è composto da ben 200 pezzi dei quali fanno parte, naturalmente, Ant-Man, The Wasp, Ghost, e la navicella che servirà loro per entrarvi, il Quantum Vehicle, appunto.

La nave ha due motori regolabili per il lancio e accessori tra cui la pistola termoretraibile di Ant-Man, le pistole di Ghost e le ali di The Wasp. Dovrebbe uscire a giugno, un mese prima del rilascio del film. Date pure uno sguardo alla galleria.



"Marvel's Ant-Man and the Wasp segue le avventure di Scott Lang e Hope Van Dyne, in fuga dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Dotati dell'incredibile capacità di restringersi fino alla taglia di una formica, i due dovranno affrontare una nuova minaccia."