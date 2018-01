Il leggendario John Williams comporrà la colonna sonora di Solo: A Star Wars Story!

È dal 1977 che il leggendariolavora agli score dei vari capitoli della saga di, fatta eccezione per, la cui OST è stata invece firmata da, e adesso il musicista tornerà nuovamente nella Galassia Lontana Lontana con Solo: A Star Wars Story

Come è stato infatti annunciato in questi giorni, sarà proprio Williams a comporre parte della colonna sonora del secondo e attesissimo spin-off della saga diretto da Ron Howard, anche se verrà supportato dal già annunciato John Powell nella finalizzazione dell'intero score. Grazie a Il risveglio della Forza, inoltre, Williams ha già ottenuto due anni fa una candidatura ai Premi Oscar, nomination che potrebbe già bissare quest'anno grazie a Star Wars: Gli ultimi Jedi.



Parlando con Variety, così, il compositore ha spiegato come collaborerà con Powell per creare le musiche di Solo: "L'incarico dato a Powell è qualcosa di cui sono molto felice. Quello che farò io sarà offrire un tema a John e al regista Ron Howard, e se tutte le parti saranno felici allora lo sarà anche io... ma John finalizzerà lo score. Scriverà tutto il resto dei theme e molto altro materiale, che ammetto di essere ansioso di ascoltare".



Vi ricordiamo che Solo: A Star Wars Story vedrà nel cast Alden Ehrenreich, Donald Glover, Emilia Clarke, Paul Bettany e Woody Harrelson, per un'uscita prevista nelle sale il 23 maggio 2018.