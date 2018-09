Il Grinch vuole rubare il Natale nel nuovo trailer del remake!

Universal Studios e Illumination Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer de Il Grinch, film che riporterà sul grande schermo il celebre e bizzarro personaggio verde creato dal fumettista Dr. Seuss nell'omonimo racconto del 1957. Il video è stato diffuso anche nella versione doppiata in italiano e il film uscirà negli USA il 9 novembre.

Nel frattempo Deadline riporta che il cantante Pharrell Williams si è unito al cast di doppiatori della pellicola. Williams ha già collaborato in passato con Universal e Illumination, lavorando alla colonna sonora di Cattivissimo Me con la celebre hit 'Happy', candidata all'Oscar nel 2013.

Il Grinch racconta la storia di un cinico essere dalla pelliccia verde e perennemente di pessimo umore che cerca di organizzare un piano per rubare il Natale nella cittadina di Chistaqua. Il cuore del Grinch verrà cambiato per sempre dalla gentilezza di una bambina.

Divertente, commovente e visivamente sorprendente, Il Grinch racconta una storia universale sullo spirito del Natale e l'indomabile forza dell'ottimismo. Il candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch presta la propria voce al famigerato Grinch, che vive una vita solitaria all'interno di una grotta sul monte Crumpet insieme al suo fedele cane, Max.

La regia de Il Grinch è di Pete Candeland, Yarrow Cheney e Matthew O'Callaghan. Nella versione italiana il personaggio è doppiato da Alessandro Gassmann.

Il personaggio venne portato al cinema nel 2000 da Ron Howard nel film Il Grinch, con il personaggio interpretato dall'istrionico Jim Carrey.