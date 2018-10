Il Grinch se la ride con perfidia scherzando sul musical Hamilton nel nuovo banner

Universal Studios e Illumination Entertainment hanno pubblicato quest'oggi online un nuovo e simpatico banner ufficiale per Il Grinch, adattamento animato della famosa e amata storia del Dr. Seuss firmata dei produttori di Cattivissimo Me che vede come doppiatore originale Benedict Cumberbatch.

Nel banner, il Grinch se la ride con la sua solita e rinomata perfidia scherzando sul premiato muscial Hamilton di Lil-Manuel Miranda, di cui dal 2015 a oggi, anche nelle varie produzioni off-broadway, è davvero difficile accaparrarsi un biglietto, se non a prezzi anche eccessivi. E allora ecco che il Grinch dice: "Buona fortuna nel riuscire a prendere quei biglietti per Hamilton!".



Quasi sicuramente, questo è soltanto uno dei banner promozionali a tema "perfidia" che usciranno nelle prossime settimane per accompagnare la release del film, doppiato invece in italiano da Alessandro Gassman.



Questa la sinossi ufficiale: "Il Grinch vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. Con una grotta piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità quotidiane, il Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vicini del paese di Who-ville, dove è costretto a recarsi quando termina le scorte di cibo. Ogni anno a Natale i Nonsochì interrompono con la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e più rumorose. Quando i Whos dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell'anno precedente, il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale. Per fare ciò, decide che si travestirà da Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura ad intrappolare una renna apatica e disadattata per farle tirare la slitta. Nel frattempo, giù a Who-ville, una ragazzina esuberante che insieme alla sua banda di amici le studia proprio tutte per intrappolare Babbo Natale mentre fa il suo giro per consegnare i regali alla vigilia di Natale, solo per ringraziarlo per l'aiuto dato a sua madre, una donna single oberata di lavoro. A mano a mano che il Natale si avvicina tuttavia, il suo piano bonario rischia di scontrarsi con quello più scellerato del Grinch. Riuscirà Cindy-Lou Who a coronare il suo sogno di incontrare finalmente Babbo Natale? E riuscirà il Grinch a porre fine una volta per tutte al festoso chiasso degli Whos?"



Il Grinch è atteso nelle sale italiane il prossimo 29 novembre.