Il Grinch: sale a 78 milioni l'incasso del nuovo film d'animazione Illumination

Continua la corsa al box-office americano de Il Grinch ben oltre le aspettative, nell’attesa che la pellicola approdi anche nelle sale italiane il 29 novembre prossimo.

Dopo un primo weekend da 66 milioni di dollari, una cifra che ha superato persino le stime che davano la pellicola sui 65 milioni nei primi tre giorni di programmazione, nel suo quarto giorno Il Grinch è arrivato a quota 78 milioni, anche grazie alla chiusura della maggior parte delle scuole (circa la metà) e del 28% dei college. Per quanto riguarda i film della Illumination, Il Grinch ha già ampiamente battuto i precedenti di Lorax ($73.7M), Cattivissimo me ($63.9M), Sing ($41.4M) e Hop ($39.8M), ma si prevede comunque un calo del 40% il prossimo weekend dovuto all’uscita nelle sale di Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald. Il film d'animazione di Yarrow Cheney e Scott Mosier ha battuto anche l'esordio della precedente versione in live-action di Ron Howard con Jim Carrey ($55.3M in 3 giorni).

Al secondo posto rimane Bohemian Rhapsody con 35.4 milioni, seguito da Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni con 11.7 milioni.

Il Grinch racconta la storia di un cinico brontolone che decide di rubare il Natale ma alla fine si lascia commuovere dal generoso spirito natalizio di una ragazzina e cambia idea. Divertente, commovente e visivamente sbalorditivo, è una storia universale sullo spirito del Natale e sull'indomabile forza dell'ottimismo.

Il candidato all'Oscar® Benedict Cumberbatch (da noi Alessandro Gassman) presta la sua voce al famigerato Grinch, che vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. Con una grotta piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità quotidiane, il Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vicini del paese di Who-ville, dove è costretto a recarsi quando termina le scorte di cibo. Ogni anno a Natale i Nonsochì interrompono con la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e più rumorose. Quando i Whos dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell'anno precedente, il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale.

Per fare ciò, decide che si travestirà da Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura ad intrappolare una renna apatica e disadattata per farle tirare la slitta. Nel frattempo, giù a Who-ville, una ragazzina esuberante che insieme alla sua banda di amici le studia proprio tutte per intrappolare Babbo Natale mentre fa il suo giro per consegnare i regali alla vigilia di Natale, solo per ringraziarlo per l'aiuto dato a sua madre, una donna single oberata di lavoro. A mano a mano che il Natale si avvicina tuttavia, il suo piano bonario rischia di scontrarsi con quello più scellerato del Grinch. Riuscirà Cindy-Lou Who a coronare il suo sogno di incontrare finalmente Babbo Natale? E riuscirà il Grinch a porre fine una volta per tutte al festoso chiasso degli Whos?

Il Grinch sarà distribuito in Italia dalla Universal Pictures a partire dal prossimo 29 novembre.