Il Grinch ritorna nel poster del film d'animazione, in arrivo nel 2018

Come nella classica storia, Il Grinch è un brontolone cinico che vive solitario sul Mt. Crumpet in compagnia soltanto del suo fedele cagnolino, Max. Il Grinch, però, ha una missione chiara: rubare il Natale. Nonostante ciò, il suo cuore verrà toccato da quello di una piccola ragazzina che, invece, crede nelle festività e nello spirito Natalizio. In questa versione, la voce del protagonista sarà dell'attore Benedict Cumberbatch (Doctor Strange).

Il film d'animazione della Illumination Entertainment è diretto da Pete Candeland e Yarrow Cheney, e co-diretto da Matthew O’Callaghan. La sceneggiatura dell'adattamento cinematografico è ad opera di Michael LeSieur, ispirato al libro originale del Dr. Seuss. La produzione è affidata a Chris Meledandri, Janet Healy e Scott Mosier, mentre i produttori esecutivi saranno Audrey Geisel e Chris Renaud.

Il poster diffuso dalla Universal Pictures in occasione delle festività Natalizie di quest'anno - e che trovate qui sotto - ci mostra un Grinch ancora 'bambino', promettendoci che diventerà ancora più spregevole nel corso del prossimo anno.

Come già rivelato diverso tempo fa, la Universal Pictures ha fissato la data di uscita di questo nuovo film d'animazione, Dr. Seuss' Il Grinch, al 9 novembre 2018.