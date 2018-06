Il Grinch: ecco il trailer ufficiale del remake animato

La Universal Pictures ha appena pubblicato online il trailer ufficiale del nuovo film d'animazione Il Grinch, remake del film del 2002 di Ron Howard con protagonista il mitico Jim Carrey.

Diretto da Pete Candeland e Yarrow Cheney, e co-diretto da Matthew O'Callaghan, Il Grinch è basato sull'omonimo romanzo del Dr. Seuss. La pellicola è prodotta da Chris Meledandri, Janet Healy e Scott Mosier di Illumination Entertainment.

Il Grinch racconta la storia di una cinica creatura verde la cui missione è quella di rovinare il Natale. Il candidato all'Oscar Benedict Cumberbatch (The Imitation Game, Doctor Strange) presta la voce all'iconico protagonista.

Come nel film di Ron Howard, però, anche questo remake animato cambierà radicalmente rispetto alla storia orginale di Seuss per adattarsi meglio al formato cinematografico dei tre atti. In questa versione, il Grinch è un solitario che vive in una grotta insieme al suo cane Max, il quale lo accompagna nel vicino villaggio quando ha bisogno di procurarsi del cibo. Ogni anno, a Natale, i cittadini interrompono la vita tranquilla del Grinch celebrando la festa con uno smodato entusiasmo, scatenando ogni volta l'ira dello sgradevole vicino di casa. Quando però gli abitanti del villaggio decidono di organizzare una festa del Natale tre volte più grande del solito, il Grinch si rende conto di averne abbastanza e decide di rovinargli i festeggiamenti.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 9 novembre 2018.