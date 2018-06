Il Grinch: ecco il nuovo poster della versione animata del Grinch!

La Universal Pictures ha appena rilasciato il nuovo poster per il film d'animazione di prossima uscita, il Grinch. E, come sempre, il personaggio è tutto tranne che felice.

Inoltre, gli Universal Studios e la Illumination Entertainment hanno annunciato che tra poche arriverà anche il trailer de Il Grinch! Diretto da Pete Candeland e Yarrow Cheney, e co-diretto da Matthew O'Callaghan, Il Grinch di Dr. Seuss è adattato dal libro Seuss, appunto, di Michael LeSieur. La pellicola è prodotta da Chris Meledandri, Janet Healy e Scott Mosier di Illumination.

Il Grinch racconta la storia di un cinico "musone" la cui missione è quella di rubare il Natale. Alla fine però, il Grinch cambierà grazie allo spirito generoso di una giovane ragazza. Divertente, commovente e visivamente sorprendente, è una storia universale sullo spirito del Natale e l'indomabile forza dell'ottimismo. Il candidato all'Oscar, Benedict Cumberbatch (The Imitation Game, Doctor Strange) presta la voce al famigerato Grinch, che vive una vita solitaria all'interno di una grotta su un monte.

Ogni anno per lui il periodo del Natale è super fastidioso, dal momento che le celebrazioni si fanno sempre più grandi e luminose. Quando viene annunciato che quest'anno il Natale sarà 4 vole più enorme, lui decide di "rubare" letteralmente il Natale, trasformandosi in Babbo Natale. Allo stesso tempo, c'è una ragazzina il cui desiderio più grande è proprio quello di incontrare Babbo Natale: come collideranno queste due realtà? Chissà...

Sinossi ufficiale del vecchio film con Jim Carry - precedente iterazione del personaggio - recita: "Ne Il Grinch nel paesino di Chinonsò tutto è pronto per festeggiare l'imminente arrivo del Natale, con gli abitanti intenti a comprare i regali e prepararsi al meglio per la festività. L'unica ad avere dei dubbi sul vero significato del 25 dicembre è la piccola Cindy, non del tutto convinta che doni e decorazioni siano l'unico modo per essere felici. La bambina cerca di convincere il sindaco ad invitare alla celebrazione il perfido Grinch, un essere verde e peloso che vive da anni in solitudine sul monte Bricioloso, determinata a dimostrare come questi, temuto e scacciato dalla comunità, abbia bisogno di un'altra possibilità. Il Grinch, dopo un iniziale rifiuto decide di presenziarvi e assumere il ruolo di mastrallegro delle feste, ma i ricordi del passato sono duri a morire e comincia ben presto a seminare guai e dispetti che potrebbero mettere a rischio il Natale stesso."