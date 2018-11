Il Grinch: il debutto dovrebbe essere superiore a Cattivissimo Me

Negli ultimi anni Illumination Entertainment è emersa come una delle principali potenze nel regno dell'animazione, affiancando Pixar e DreamWorks. Molti i titoli di successo, tra cui Cattivissimo Me, Sing e Pets - Vita da animali. Illumination ha cercato di adattare anche l'opera del Dr. Seuss, Lorax, con risultati piuttosto discreti.

Ora è il turno de Il Grinch, che questo week-end debutterà negli Stati Uniti, anche in Real 3D e IMAX 3D. Secondo quanto riporta BoxOffice Pro, Il Grinch dovrebbe incassare circa 69 milioni di dollari nei primi tre giorni sul mercato nazionale. Anche se questa cifra non sarebbe la migliore per la Illumination, supererebbe comunque il debutto di Cattivissimo Me, che si attestò sui 56,3 milioni di dollari.

Il Grinch è basato sull'omonimo racconto del Dr. Seuss, ed è prodotto dalla Illumination Entertainment. Nella città immaginaria di Chistaqua, i suoi abitanti, i Chi, si organizzano per poter festeggiare il Natale. Fra tutti, soltanto uno è contrario: il Grinch, un essere verde e molto dispettoso, costantemente di pessimo umore e che vive in una grotta del Monte Krumpit.

Il Grinch non sopporta il Natale ormai da molti anni e anche quest'anno cercherà di escogitare un piano per poterlo fermare.

Benedict Cumberbatch presta la voce al personaggio principale, Il Grinch, e tra gli altri doppiatori figurano star del calibro di Rashida Jones, Angela Lansbury e il cantante Pharrell Williams. Il film uscirà nelle sale italiane il 29 novembre.