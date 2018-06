Il Gladiatore, colossal con Russel Crowe, arriva in 4k Ultra HD!

La Universal pictures Entertainment ha deciso di festeggiare l'arrivo del Premio Oscar Russell Crowe in Italia con il rilascio della versione 4k Ultra HD del Classico diretto da Ridley Scott che vedeva protagonista l'attore nei panni dell'iconico Massimo Decimo Meridio, il Gladiatore.

"In occasione dell’atteso show Il Gladiatore in concerto in cui nei giorni 6 giugno al Colosseo alla presenza di Russell Crowe. e 8 e 9 giugno al Circo Massimo con accompagnamento musicale dal vivo, il mitico film diretto magistralmente da Ridley Scott è finalmente disponibile in 4K ULTRA HD con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Grazie al nuovo formato, sarà possibile rivivere con la migliore esperienza possibile il film epico e spettacolare che fonde azione e avventura e vincitore di cinque premi Oscar, tra cui Miglior film e Miglior attore.

Sinossi: Tradito da Commodo, il generale romano Massimo Decimo Meridio (Russel Crowe) è costretto a combattere nell’arena come gladiatore, ma avrà presto l’occasione di vendicare l’assassinio della sua famiglia e del suo Imperatore.

CONTENUTI SPECIALI DEL BLU-RAYTM:

Versione cinematografica (155 min.) con commento audio

Versione estesa (170 min.) con introduzione di Ridley Scott e commento audio

Le pergamene della conoscenza nei contenuti interattivi

Al link i pack: https://bit.ly/2xKaE8b

CARATTERISTICHE TECNICHE 4K ULTRA HD:

Genere: Azione

Durata: 155 min. versione cinematografica, 170 min. versione estesa

Video: HD 2160p UHD DOLBYVISION/HDR 10 Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese DTS:X Master DTS Headphone: X; Italiano, Spagnolo DTS Digital Sorround 5.1; Tedesco DTS:x

Sottotitoli: Italiano, Inglese N/U, Spagnolo, Tedesco, Polacco, Portoghese, Turco

Contenuti speciali: i contenuti speciali sono presenti nella versione blu-rayTM all’interno della confezione

CARATTERISTICHE TECNICHE BLU-RAYTM:

Genere: Azione

Durata: 155 min. versione cinematografica, 170 min. versione estesa

Video: 1080p High-Definition Widescreen 2.35:1

Audio: Inglese DTS:X Master Master Audio 5.1; Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo Portoghese DTS Digital Sorround 5.1

Sottotitoli: Inglese N/U, Italiano Francese, Spagnolo, Tedesco, Danese, Olandese, Finlandese, Norvegese, Portoghese, Svedese, Cinese Mandarino

Contenuti speciali: •Versione cinematografica (155 min.) con commento audio • Versione estesa (170 min.) con introduzione di Ridley Scott e commento audio • Le pergamene della conoscenza nei contenuti interattivi"