Il giovane attore di Deadpool 2 Julian Dennison, entra nel cast di Godzilla vs Kong

Julian Dennison, che fa parte del cast del film con Ryan Reynolds, Deadpool 2, attualmente in sala, è stato preso per uno dei "supporting role" del nuovo film a tema "mostri", Godzilla vs Kong.

La notizia di questo casting è stata inizialmente riportata da The Hashtag Show e adesso abbiamo anche la conferma di The Hollywood Reporter:Julian Dennison sarà nel cast insieme ad altri attori già scritturati, come Millie Bobbie Brown di Stranger Things.

La sceneggiatura di questo nuovo film che va a far parte del cosiddetto MonsterVerse della Universal Pictures, è stata scritta da Terry Rossio, che ha lavorato al Godzilla del 1998. Che ne dite? Siete curiosi di vedere come verrà sviluppato questo secondo capitolo su Godzilla?

Godzilla vs Kong arriverà nelle sale cinematografiche nel 2020 e sarà diretto da Adam Wingard.

Per adesso, come vi abbiamo accennato, se volete dare un'occhiata alle doti attoriali del giovane Julian Dennison, potete trovarlo in Deadpool 2 la cui sinossi ci racconta che "dopo essere sopravvissuto a un attacco bovino quasi fatale, uno chef di una caffetteria sfigurato (Wade Wilson) fatica a raggiungere il suo sogno di diventare il barista più figo di Mayberry, mentre cerca anche di venire a patti con il suo perduto senso del gusto.Mentre cerca di riportare un po' di "pepe" nella sua vita, come pure di ritrovare la strada perduta, Wade deve combattere contro dei ninja, la yakuza e un gruppo di aggressivi e sensuali canini; mentre viaggia in giro per il mondo scopre l'importanza della famiglia, degli amici e del sapore - trovando un nuovo gusto per l'avventura e guadagnandosi l'agognato titolo, scritto su una tazza da caffè, di Miglior Amante del Mondo.""