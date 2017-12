Il giglio nero: Rob Lowe dirigerà e interpreterà il remake

Secondo quanto riportato da Deadline,è stato ingaggiato per dirigere e interpretare il remake de, film del 1956 nominato anche ai Premi Oscar.

Il film, nell’originale intitolato The Bad Seed, sarà prodotto da Lifetime e ad occuparsi della sceneggiatura ci sarà Barbara Marshall (Wish Upon), che a sua volta di baserà sul romanzo bestseller di William Marsh, poi trasposto anche a Broadway. La pellicola del 1956 era diretta da Mervyn LeRoy e scritta da John Lee Mahin. Lowe sarà anche produttore esecutivo del remake insieme a Mark Wolper della Wolper Organization e Elizabeth Stephen.

La storia seguirà le terribili vicende che accadono nella scuola della giovane Emma. Suo padre (Rob Lowe) dovrà mettere in discussione tutto ciò che crede di sapere della propria figlia. Sarà in grado di mantenere un terribile segreto senza smettere di proteggere sua figlia ed evitando che quest’ultima possa nuocere agli altri o sarà costretto a fermarla?

Attualmente sono in corso i casting per le parti principali, con le riprese che dovrebbero prendere il via nei primi mesi del 2018. Noto per le sue parti in St. Elmo’s Fire e The West Wing, Lowe è anche stato nel cast di Code Black della CBS ed attualmente impegnato nella serie The Orville, di Seth MacFarlane.