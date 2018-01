Il gatto col cappello: la Warner lavora a un film animato tratto dal libro di Dr. Seuss

Warner Animation Group, ramo della Warner Bros. che si occupa della produzione cinematografica animata, ha stretto una collaborazione creativa con la Dr. Seuss Enterprises, per produrre una serie di lungometraggi basati sui personaggi di, creati da(Theodore Seuss Geise), scrittore e fumettista americano.

Toby Emmerich, presidente della Warner Bros. Pictures Group ha dichiarato:"Il nostro gruppo è la sede di alcuni dei franchise cinematografici più famosi al mondo e siamo onorati di aggiungere titoli come quelli dei libri di Dr. Seuss a questa lista. Con Warner Animation Group abbiamo rivitalizzato le nostre attività d'animazione e questa partnership con la Dr. Seuss Enterprises proseguirà in questa direzione."

Susan Brandt, presidente di Dr. Seuss Enterprises, ha espresso la sua soddisfazione:"Per molte generazioni Dr. Seuss ha intrattenuto e deliziato i bambini e gli adulti con le sue storie estrose. La nostra collaborazione con Warner Animation Group continuerà questi sforzi d'immaginare in una nuova versione gli amati personaggi e le storie per il pubblico cinematografico, mantenendo intatta la visione dell'autore".

Il gatto col cappello racconta le vicende di un micio antropomorfo, simpatico e generoso, che indossa un cappello lungo bianco con le strisce rosse e una cravatta rossa.

Ai libri di Dr. Seuss è già stato ispirato un film dal titolo Il gatto... e il cappello matto, diretto da Bo Welch e con Mike Myers, Alec Baldwin, Spencer Breslin e Dakota Fanning nel cast.