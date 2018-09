Il gatto di Captain Marvel, Chewie, fa un cameo nel poster del film!

Dopo la diffusione del primo full trailer ufficiale di Captain Marvel, i Marvel Studios hanno diramato in rete anche il primo poster del cinecomic che potete visionare comodamente in calce a questa notizia.

Ma i fan appassionati dei fumetti della Marvel hanno già trovato un divertente easter egg: in basso a sinistra (dello schermo), nel poster, vediamo un gatto sgattaiolare fuori dall'inquadratura. Si tratta di Chewie, il famoso gatto di Captain Marvel nei fumetti originali. Al momento non è chiaro se Chewie è stato inserito solo nel poster come easter egg oppure apparirà veramente all'interno del film in uscita a marzo.

Brie Larson dà vita al personaggio di Carol Danvers nel cinecomic diretto dal duo Anna Boden & Ryan Fleck. Ad affiancarla troveremo Rune Temte, Gemma Chan, Algenis Perez-Soto, Chuku Modu, Lashana Lynch, Annette Bening e Jude Law. Da Guardiani della Galassia (il cinecomic, ricordiamo, è ambientato negli anni '90) ritroveremo Lee Pace e Djimon Hounsou nei panni, rispettivamente, di Ronan e Korath; insieme alla Larson troveremo anche Samuel L. Jackson e Clark Gregg nei panni di Nick Fury e l'Agente Phil Coulson. Ben Mendelsohn sarà il villain, lo Skrull Talos.

La pellicola uscirà nei cinema di tutto il mondo a marzo 2019.