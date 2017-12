Il futuro dei mutanti tra recasting di Wolverine e possibili spin-off cancellati

E' chiaro che l'acquisizione dellada parte della Walt Disney Pictures , l'inclusione di personaggi comeall'interno del Marvel Cinematic Universe è piuttosto scontata.

Ma quella che potrebbe aprire a nuovi scenari eccitanti per i fan della Casa delle Idee, potrebbe finire per chiuderne altri. Per intenderci, dopo l'accordo con la Sony Pictures per sfruttare Spider-Man all'interno del Marvel Cinematic Universe, i Marvel Studios hanno deciso di reboottare il franchise anziché continuare con la saga The Amazing Spider-Man che, nonostante non godesse di pareri positivi da parte del pubblico, era facilmente integrabile all'interno dell'MCU. E la cosa, naturalmente, potrebbe accadere anche con i mutanti (più che con i Fantastici Quattro che, dopo tre tentativi falliti, avranno la possibilità di un altro reboot all'interno dell'MCU).

Infatti, la saga principale sui mutanti sembra essere ormai archiviata, con Logan - The Wolverine a fungere da 'capitolo finale'. Nonostante ciò, la Fox ha continuato il franchise con una sorta di saga-prequel che vedrà, a novembre 2018, l'uscita di X-Men: Dark Phoenix, un nuovo capitolo. Nonostante stiamo parlando di giovani attori in questo caso, con un'ambientazione nel passato, la Marvel potrebbe decidere di rendere Dark Phoenix il "capitolo finale" di quest'altra saga prequel per poi lanciare il suo reboot sui mutanti, chiudendo definitivamente l'era dei mutanti made in Fox al cinema; è anche chiaro che, se volesse, la Marvel potrebbe trovare qualsiasi stratagemma per rendere questa saga in continuity con il resto dell'MCU usando Gemme dell'Infinito, Multiversi e quant'altro.

Però, come spiegato da Bob Iger, presidente della Disney, sembra piuttosto chiaro che i Marvel Studios prenderanno il controllo creativo di queste pellicole, esplorando anche possibilità per ulteriori crossover con altri personaggi. Questo vuol dire che, tutti i prossimi progetti della Fox verranno giudicati ed approvati da Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios. L'unico salvo, al momento, sembra essere il Deadpool di Ryan Reynolds - con il potenziale crossover X-Force; Deadpool è stato un grosso successo di pubblico e la Disney sarebbe 'stupida' a reboottarlo e/o non proseguire con i vari sequel, ed è per questo che Iger ha assicurato che non solo la Disney è intenzionata a continuare il franchise ma a lasciarlo anche vietato ai minori, per non tradire l'essenza del personaggio. C'è da dire, inoltre, che il film di Deadpool sembra essere ambientato in una continuity a sé stante, sicuramente molto più amalgamabile con il resto del Marvel Cinematic Universe rispetto alla saga principale - ormai incasinata - degli X-Men.

Cosi come sembra chiaro che la Disney aspetterà di vedere come andranno film come New Mutants, in uscita ad aprile, o Gambit, che arriva a febbraio 2019, prima di prendere una decisione riguardante il loro futuro. Gambit, essendo già un reboot del personaggio, potrebbe essere scritto già come pellicola inclusa nell'MCU e New Mutants potrebbe iniziare un franchise horror-oriented che la casa di Topolino potrebbe sfruttare senza problemi.

Quel che è sicuro è che, tra i tanti progetti in cantiere della Fox, la Marvel potrebbe arrivare a cancellarne un paio. I Marvel Studios hanno già pianificato 22 film (esclusi mutanti e F4) dopo l'uscita di Avengers 4, e per non creare disordine dovrà decidere il da farsi su tali progetti della Fox. A rimetterci le spese potrebbe essere facilmente lo spin-off dedicato ad X-23 con Dafne Keen che, essendo collegato a Logan - The Wolverine, almeno per il momento, è il meno amalgamabile al resto dell'MCU. Una fonte del The Hollywood Reporter ha spiegato "in questi giorni chiederanno a Kevin Feige 'vuoi continuare con questi progetti in fase di sviluppo?" e, solo allora, potremmo avere un quadro completo di cosa accadrà realmente al mondo mutante. E, di certo, stando al sito, una delle priorità assolute della Marvel e della Disney è quella di fare un recasting di Wolverine, per reboottarlo direttamente all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Ma forse, per ora, sono solo tanti rumor, tante speculazioni sul cosa si farà e cosa no, e alla fine dovremmo essere felici come Stan Lee che, qualche ora fa, ha dichiarato: "E' una grandissima news! Ora personaggi come I Fantastici Quattro e gli X-Men possono entrare a far parte del mondo a cui appartengono. E' di importanza vitale avere tutti i personaggi della Marvel sotto lo stesso tetto. E adesso, nonostante fossero già stati trattati bene fino ad oggi, non vedo l'ora di vedere cosa accadrà in futuro!". E, con lui, anche noi.



Nota a margine: intanto James Mangold, autore di Logan e del potenziale spin-off di X-23, ci fa sapere su Twitter che sta per incontrare James Gunn, "papà" dei Guardiani della Galassia, lasciando intendere che si parlerà di personaggi Marvel... al via alle speculazioni!