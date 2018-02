Il franchise di Transformers sarà reboottato dopo Bumblebee

Transformers - L'ultimo cavaliere , episodio della saga cinematografica ispirati ai giocattoliuscito lo scorso anno, è andato discretamente al box-office e, soprattutto, non è stato apprezzato totalmente né dalla critica né dal pubblico.

Un nuovo film di Transformers era previsto per il 2019 ma la Paramount Pictures ma, a quanto pare, è stato completamente 'rimosso' dai film in arrivo dello studio. Cosa sta accadendo al franchise? Secondo questa notizia, la saga di Transformers sarà completamente reboottata dopo l'uscita dello spin-off cinematografico dedicato a Bumblebee, in arrivo quest'anno.

A quanto pare, tra il 2019 e il 2021, non c'è alcun piano per una pellicola sui robot della Hasbro; ovviamente vi terremo aggiornati a riguardo.

"Ho voluto approcciare questo enorme ed espansivo franchise concentrandomi su di un angoletto dell'universo" ha confermato Travis Knight, il regista dello spin-off dedicato a Bumblebee in arrivo quest'anno "Tutto ciò che ho provato a fare in Laika, miscelando luce ed oscurità, intensità e calore, umorismo e cuore, è qualcosa che ho voluto portare anche nel franchise dei Transformers. Al suo centro, è una bellissima storia d'amore tra due anime danneggiate che si trovano e che si prendono cura l'uno dell'altra. Sono cresciuto amando quei film della Amblin di Steven Spielberg. E cerchiamo di evocare quel tipo di emozione in questa pellicola, unendo una storia del tipo 'coming-of-age' allo sci-fi intenso"