Il franchise di Blade Runner potrebbe continuare in una serie tv

Blade Runner 2049 era stato chiaramente pensato per dare il via ad un franchise basato sul mondo creato da Ridley Scott, ma a causa dell'insuccesso commerciale del film di Denis Villeneuve quei piani sono saltati.

Poche ore fa vi abbiamo riportato le dichiarazioni del montatore del film, Joe Walker, secondo il quale il montaggio originale di Blade Runner 2049 inizialmente durava ben 4 ore, e che l'opera era stata divisa in due parti.

Il franchise quasi certamente non continuerà al cinema, ma a quanto pare c'è la possibilità che si sposti sul piccolo schermo diventando una serie tv.

Roger Friedman, ex corrispondente del The Hollywood Reporter, ha dichiarato che fonti a lui vicine hanno confermato che una serie di Blade Runner è in via di sviluppo da parte dei produttori associati al franchise. L'articolo riporta anche che Harrison Ford e Ryan Gosling sarebbero coinvolti, a differenza del direttore della fotografia Roger Deakins, che per Blade Runner 2049 ha vinto un Oscar ma che tornerà nell'eventuale serie.

Al momento naturalmente si tratta solo di rumor assolutamente non confermati in via ufficiale, quindi bisognerà aspettare per saggiarne la veridicità. Voi cosa ne pensate? Sareste felici che il franchise continui in televisione? Fatecelo sapere nei commenti, e restate con noi per non perdervi i prossimi sviluppi.