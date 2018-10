Il finale di Batman v Superman ha un enorme significato, secondo Snyder

Zack Snyder, regista di Batman v Superman: Dawn of Justice, ha recentemente parlato dell'importanza della fine del film. Lo ha fatto su Vero, come accade spesso da quando ha smesso di lavorare alla Warner per il DCEU. Diciamo che ha detto che "avrebbe avuto" un grande significato, se avesse potuto fare Justice League come voleva...

Il film è stato decisamente divisivo e forse un po' troppo ambizioso, visto che ha voluto includere diverse run quali La Morte di Superman, Il Ritorno del Cavaliere Oscuro e, contemporaneamente, introdurre Wonder Woman dando così lo spunto per aprire alla Justice League, come pure Darkseid. A tal fine il film fece morire Superman per poi terminare con la terra della tomba dell'eroe che fluttuava leggermente. L'idea, naturalmente, era aspettare la resurrezione del kryptoniano, cosa che è avvenuta in Justice League, ma poteva essere fatta in modo decisamente diverso...

Souvik Sikder, un fan, ha chiesto questo a Snyder:

"Allora che cos'era lo sporco che fluttuava sulla bara di Superman alla fine di Bvs se poi, alla fine, è stato riportato in vita con la Mother Box in JL? Pensavo che Superman fosse a malapena vivo. Era dunque solo una rappresentazione visiva per far capire che Superman sarebbe tornato? Mi aspettavo molto, molto di più."

E Snyder ha replicato così:

"Doveva essere di più, molto, molto di più."

E dunque ci risiamo: di nuovo Snyder accenna al fatto che siano state apportate modifiche di non poco conto a Justice League e che dunque nella sua testa, tutto era ben collegato e seguiva un filo logico che, forse, non avremo mai modo di vedere. Peccato.