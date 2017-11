Il filo nascosto: per Daniel Day-Lewis le riprese sono state un incubo

Nel corso della presentazione del film, insieme al registae le colleghe Daniel Day-Lewis ha approfondito le difficoltà incontrate sul set durante la segretissima lavorazione di quella che dovrebbe essere la sua ultima pellicola in carriera prima del ritiro.

Daniel Day-Lewis ha raccontato di essersi preparato meticolosamente al ruolo di Reynolds Woodcock, compiendo numerose ricerche nell'ambito della moda, documentandosi su svariati stilisti.

Day-Lewis ha parlato anche della scelta di Anderson di girare in una delle case in stile georgiano che avrebbe permesso di ricreare quelle atmosfere anni '50:"Devo dire che è stato orribile. Avevamo sperato di trovare un modo per lavorare in autonomia, senza venire interrotti. Abbiamo costruito un mondo nel quale potevamo creare, evitando che qualcuno riuscisse ad entrarci. Purtroppo vivevamo sopra l'altro in questa residenza. Abbiamo vissuto un incubo. Le stanze erano diventate un magazzino, l'intera casa sembrava un nido di termiti."

Inoltre l'atteggiamento dell'attore per non uscire dal personaggio ha indisposto la troupe:"Davvero, è stato difficile lavorare con una troupe che ti odia realmente" ha scherzato Day-Lewis "Abbiamo dovuto essere davvero stupidi perché non ci siamo resi conto di quello che ci stava aspettando." La difficile situazione è stata confermata da Vicky Krieps mentre Paul Thomas Anderson ha sottolineato:"Quel modo di vivere era normale tra i designer ed era il modo perfetto per creare l'atmosfera giusta."

Il filo nascosto è diretto da Paul Thomas Anderson e comprende nel cast Daniel Day-Lewis, Lesley Manville, Vicky Krieps, Richard Graham e Camilla Rutherford. In Italia il film arriverà il 22 febbraio 2018.