Il film di Will Smith, King Richard, potrebbe approdare alla Warner Bros.

Il film di Will Smith, King Richard, sta per arrivare alla Warner Bros. secondo quanto riportato in una notizia recente da Variety. Ecco cosa sappiamo.

Williams, che non aveva competenze di alcun tipo sul tennis, ha superato tremende difficoltà, scetticismo e il suo passato tormentato per crescere e allenare due delle più grandi e talentuose giocatrici che il mondo abbia mai visto. Quando le sue figlie avevano circa quattro anni, Richard Williams elaborò un piano di 78 pagine per le loro carriere professionali nel tennis. Cominciò a dare loro lezioni di tennis e le ragazze impararono il gioco in campi malandati, dal terreno non curato, sotto il sole cocente. Le sorelle Williams sono diventate delle eroine assolute e Serena, probabilmente, è la migliore di sempre, con 23 vittorie nel torneo del Grande Slam. Venus Williams ha vinto invece sette titoli del Grande Slam.



Le sorelle iniziarono ad affermarsi quando Serena vinse gli US Open nel 1999 e Venus riuscì a sconfiggere Lindsay Davenport e si aggiudicò il titolo del 2000 a Wimbledon. Dopo quella vittoria, Richard urlò "Straight Outta Compton!" (In riferimento a una canzone di N.W.A basata su quell'area di Los Angeles) e saltò oltre lo stand della NBC, sorprendendo Chris Evert e esibendosi in una danza trionfale.



Curiosi di vedere la pellicola? Will Smith interpreterà il papà delle ragazze. Non appena avremo ulteriori informazioni si King Richard non tarderemo a comunicarvele.