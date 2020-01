Me contro Te Il Film: la video recensione del film con Luì e Sofì

Mentre Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S continua a dominare la classifica del box office italiano, abbiamo provato ad analizzare il nuovo fenomeno nato dal web ed esploso nelle sale cinematografiche con questa video recensione.

Ideato e interpretato da Luigi Calagna e Sofia Scalia, conosciuti ai giovanissimi fan come Luì e Sofì, il film vede i due ancora una volta contro il malefico Signor S, ma questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese.

Con un incasso di 5,6 milioni in soli tre giorni, il film ha scalzato il Tolo Tolo di Checco Zalone dal primo posto del botteghino del weekend, e non sembra essere finita qua: stando ai dati riportati da Cinetel, infatti, i Me Contro Te si sono confermati in testa al box office anche lunedì 20 gennaio e martedì 21 gennaio (ieri davanti al Piccole Donne di Greta Gerwig).

Per altri approfondimenti, potete leggere la nostra recensione di Me contro Te Il Film. Voi cosa ne pensate di questo nuovo fenomeno delle sale? Fatecelo sapere nei commenti.