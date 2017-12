Il film su Venom avrà un'altra fonte di ispirazione

Grazie aldel Brasile, sappiamo quale sarà la fonte di ispirazione del cinefumetto dedicato al personaggio di: la run a fumetti 'Protettore Letale' . Eppure, a quanto pare, non sarà l'unico albo a fumetti al quale si ispirerà il film.

In Protettore Letale, dopo una tregua con Spider-Man, Eddie Brock/Venom, interpretato da Tom Hardy, andava a San Francisco, dove diventava una sorta di antieroe che proteggeva gli innocenti. Sempre al Comic-Con Experience, il regista Ruben Fleischer ha svelato che, per la pellicola, hanno preso spunto anche da un'altra run meno famosa, scritta da David Michelinie e titolata Planet of the Symbiotes.

In quest'altra run, Venom si allea con Spider-Man e il Ragno Scarlatto per indagare su una serie di omicidi collegati al simbionte di cui viene accusato. Alla fine sono i simbionti apparsi nella run Protettore Letale i responsabili e stanno costruendo un portale per far arrivare gli alieni sulla Terra.

Secondo i report, almeno Carnage lo vedremo ma, al momento, non è ancora chiaro se vedremo anche altri simbionti famosi della mitologia di Spidey apparire. Stando alle ultime informazioni, questa pellicola sarà collegata tecnicamente all'universo di Spider-Man: Homecoming, sebbene non sarà collegato direttamente al resto dell'Universo Cinematografico Marvel Studios.

Il film dedicato a Venom sarà distribuito dalla Sony Pictures ad ottobre 2018.