Il film sulla truffa a McDonald's di Ben Affleck e Matt Damon è già da record

Vulture ha pubblicato un reportage nel quale indica che il film sulla truffa a McDonald's, che sarà il prossimo progetto cinematografico di Ben Affleck e Matt Damon, è già una produzione da record.

Il mese scorso, The Daily Beast ha pubblicato un pezzo su come un ex poliziotto sia riuscito a truccare il gioco del McDonald's Monopoly Game (una promozione della catena di fast-food che negli USA va avanti da oltre trent'anni) rubando alla società oltre 24 milioni di dollari.

L'articolo divenne immediatamente virale e nel giro di un giorno ha scatenato una guerra di offerte per i diritti cinematografici che ha visto coinvolte tutte le maggiori case di produzione hollywoodiane. A spuntarla, tre giorni dopo, è stata la 20th Century Fox, opzionando la storia per $350.000 con un principesco milione aggiuntivo nel caso in cui il film fosse stato effettivamente realizzato. Secondo quanto riportato da Vulture le cifre sarebbero da record, in quanto la cifra sarebbe la più alta mai pagata da Hollywood per opzionare un articolo di giornale.

l film sarà prodotto dalla Pearl Street Films, società di produzione di proprietà di Ben Affleck e Matt Damon. Il primo dirigerà il film, mentre il secondo reciterà nel ruolo del protagonista. La sceneggiatura, invece, sarà realizzata dagli autori di Deadpool e Deadpool 2, Paul Wernick e Rhett Reese.

Vulture riporta anche che tra le società che hanno provato ad acquistare i diritti della storia ci sono state la Universal Pictures come veicolo per Kevin Hart, la Warner Bros come veicolo per Steve Carell, Netflix per Robert Downey Jr., Susan Downey e Todd Phillips, la Amblin di Steven Spielberg, mentre Will Farrell e Mark Wahlberg. Anche Martin Scorsese avrebbe fatto un'offerta, proponendo ovviamente il suo attore feticcio Leonardo Di Caprio per il ruolo del protagonista.

Ben Affleck ha vinto il Golden Globe per la miglior regia e per il miglior film con Argo, suo terzo lungometraggio da regista. Il film ottenne anche sette nomination all'Oscar, inclusa quella per la miglior regia, vincendo nelle categorie del montaggio, della sceneggiatura non originale e del miglior film dell'anno. Affleck e Matt Damon nel 1998 condivisero la vittoria per la miglior sceneggiatura originale di Will Hunting - Genio Ribelle, diretto dal regista Gus Van Sant.