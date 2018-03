Il film sul Dr. Destino sarà un "mix di generi" stile Captain America: The Winter Soldier

Nonostante l'accordo tra Fox (effettivamente ancora non 'concluso'), lo studio sta continuando a sviluppare svariati cinefumetti ispirati ai fumetti delladi cui dispone ancora i diritti di sfruttamento cinematografico.

Uno dei progetti annunciati e, potenzialmente, più ambiziosi della Fox è quello del film stand-alone totalmente dedicato al personaggio di Dottor Destino, storico villain dei Fantastici Quattro ed uno dei nemici più potenti e intelligenti dell'intero Universo della Marvel. La pellicola è sviluppata da Noah Hawley, showrunner di Fargo e, dallo scorso anno, anche del serial Legion, anche questo basato sul fumetto della Marvel.

In una nuova intervista, Hawley ha fornito un aggiornamento sulla pellicola, svelando qualche piccolissimo dettaglio in più: "Quel che per me è interessante del personaggio del Dr. Destino è che è il Re di questa nazione dell'Europa Orientale e che questa è una versione molto più vicina ad un thriller politico che mixa i generi... è qualcosa che Captain America: The Winter Soldier ha fatto molto bene, cioè estrapolare da un film di supereroi una pellicola thriller da Guerra Fredda. Ovviamente Dr. Destino sarà differente ma, senza scendere troppo nei dettagli, sarà un misto di generi... non stiamo rilanciando il franchise dei Fantastici Quattro cosi quanto prendere questo villain affascinante e costruirci un film intorno dove domandiamo: è un eroe? E' un villain? Che cosa vuole realmente?".