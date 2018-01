Il film su Shazam avrà la sua dose di divertimento senza l'utilizzo di battute simpatiche

Con l’arrivo quest’anno della pellicola stand-alone incentrata su Aquaman , gli occhi e l’attenzione dei vertici della DC Films sono tutti puntati ora sul prossimo cinecomic in lavorazione, Shazam! . Il regista,, è tornato a parlare in queste ore del tono che assumerà il film con

Il DC Extended Universe nel tempo, probabilmente a partire già dalla trilogia di Christopher Nolan, quando ancora cioè non si era concretizzata l’idea di un universo in cui inglobare le storie dei supereroi della DC Comics, ha assunto quale parametro di caratterizzazione dei propri film una colorazione più dark rispetto all’immaginario dei cinefumetti realizzati dalla controparte marvelliana. Se questo abbia in concreto ripagato poi le aspettative dei fan non è al momento al centro di questa notizia, poiché la premessa di partenza è utile per capire quanto importante sia la svolta che il regista David F. Sandberg voglia apportare alla sua prima collaborazione in casa DC Films.

Nel corso di una conversazione su Reddit un utente si è chiesto alcuni giorni fa se sia giusto considerare Shazam! come il primo film più scanzonato dell’universo DC. A tal proposito è intervenuto lo stesso film-maker che ha voluto inquadrare più nel dettaglio quale sarà la caratterizzazione e l’identità del progetto attualmente in fase di sviluppo:

“Sarà una storia molto divertente ma lo humour arriverà piuttosto dalle situazioni che da battute simpatiche (per coloro che partono subito con l’immaginazione, non è mia intenzione dare una gomitata alla Marvel o a chiunque in particolare. Le battute simpatiche possono essere una grande cosa). Ciò che per me è importante è che ci sia un mix di umorismo e di minaccia da prendere in seria considerazione, in aggiunta a momenti drammatici. Troppa ironia in ogni momento finirebbe per far perdere peso alla storia”.

Come già detto in cabina di regia ci sarà David F. Sandberg (Annabelle: Creation), mentre la sceneggiatura è stata affidata ad Henry Gayden e Darren Lemke (Il cacciatore di giganti). Il cast artistico è composto da Zachary Levi (Shazam), Asher Angel (Billy Batson), Mark Strong (Dr. Thaddeus Sivana), Jack Dylan Grazer (Freddy Freeman) e Ron Cephas Jones (Il Mago). L’uscita del film è fissata per il 5 aprile 2019.