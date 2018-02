Il film preferito di Mark Hamill? A quanto pare, è uno diretto da Zack Snyder!

L'attore interprete del leggendario personaggio di Star Wars Luke Skywalker,, avrebbe apparentemente risposto a una domanda di un fan che gli chiedeva quale fosse la sua pellicola preferita, citando un film di Zack Snyder. Volete sapere di quale lavoro si tratta?

Watchmen! Nonostante il film sia un ottimo adattamento della graphic novel inadattabile per antonomasia - quella scritta da Alan Moore e Dave Gibbons - la pellicola di Snyder è la più snobbata tra quelle che lui ha tratto da storie fumettistiche, che comprendono 300, Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League. Tuttavia, pare che questo lavoro di Snyder abbia un grande fan tra gli spettatori Mark Hamill, Luke Skywalker himself, cioè.

Parlando con alcuni fan su Twitter infatti, ecco quel che è uscito fuori, tenendo sempre presente il fatto che all'attore non solo piacciono molto i giochi di parole, ma è anche molto ironico, dunque... Chissà se è la risposta definitiva? In attesa di una conferma o di una smentita...

"@superlapin45 ha chiesto: Qual è il (watch, che potrebbe voler dire sia orologio che film, spettacolo da guardare, in inglese) @HamillHimself ⌚

E Mark Hamill ha risposto: ✔ @HamillHimself Watchmen"

Ehm, che idea vi siete fatti? Potrebbe essere davvero questa la risposta? A voi le supposizioni!

Watchmen è disponibile in Blu-Ray, DVD e Digital HD. La pellicola è diretta da Zack Snyder e vede nel cast Jackie Earle Haley nei panni di Walter Kovacs (Rorschach), Patrick Wilson nei panni di Daniel Dreiberg (Nite Owl), Malin Åkerman nei panni di Laurie Jupiter (Silk Spectre), Billy Crudup nei panni di Jon Osterman (Dr. Manhattan), Matthew Goode nei panni di Adrian Veidt (Ozymandias), e Jeffrey Dean Morgan nei panni di Edward Blake (The Comedian).