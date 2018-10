Il film su Kraven potrebbe adattare 'L'ultima Caccia', Spider-Man potrebbe esserci

Il successo di Venom sta spingendo la Sony a mettere in cantiere altri film incentrati sui personaggi della Marvel. Sappiamo che Morbius è il più vicino ad entrare in produzione, con Silver & Black rimandato a data da destinarsi.

Tra questi progetti c'è anche lo stand-alone dedicato al personaggio di Kraven il Cacciatore. Lo scorso agosto, infatti, è stato annunciato che la Sony aveva ingaggiato lo sceneggiatore Richard Wenk (The Equalizer 2) per scrivere il cinecomic e ora, nel corso di una nuova intervista, lo scrittore ha svelato quali sono i potenziali piani per il film, confermando che c'è la possibilità di adattare la famosissima e acclamata storia a fumetti L'Ultima caccia di Kraven.

"E' un mondo interessante e Kraven è un personaggio grandioso" ha spiegato Wenk "E' l'universo di Spider-Man. Ho intenzione di aderire molto fedelmente la mitologia di Kraven, e dovrà scontrarsi con Spider-Man. Quello che stiamo discutendo è la possibilità di fare L'ultima caccia di Kraven, e se questo sarà il precursore di quel film, o se lo includerà, queste sono tutte cose che stiamo esplorando al momento. Anche l'idea che Kraven possa essere come Kill Bill ed uscire in due parti, è tutto nel mix".

Insomma, sembra che al momento Wenk e la Sony stiano esplorando varie opzioni, tra le quali far uscire il film diviso in due parti, con la seconda incentrata sull'Ultima Caccia. E' interessante che Wenk citi la possibilità di avere Spider-Man nel film anche se, almeno tecnicamente, è impossibile.

Le opzioni, dunque, sono due. O la Sony stringerà un accordo con i Marvel Studios per includere questi spin-off come sorta di "ponte" per il franchise di Spider-Man: Homecoming e, quindi, inserirli nel Marvel Cinematic Universe (Venom, per stessa ammissione di Ruben Fleischer, è stato concepito per essere potenzialmente ret-conizzato all'interno dell'MCU) oppure la Sony introdurrà un altro Uomo Ragno all'interno di questa pellicola (ma quest'ultimo approccio potrebbe causare problemi tra la Sony e la Marvel). Vi terremo aggiornati.