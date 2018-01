Il film in live-action de La Spada nella Roccia della Disney trova il suo regista

Come saprete da un po' di tempo, laha messo in cantiere una versione cinematografica in live-action de La Spada nella Roccia . Ora ilsvela che lo studio ha trovato il regista a cui affidare questa nuova trasposizione cinematografica.

Il sito conferma che la Walt Disney Pictures ha ingaggiato il regista del film 28 Settimane Dopo, Juan Carlos Fresnadillo, per dirigere la pellicola. Brian Cogman, produttore e sceneggiatore della serie tv di culto Il Trono Di Spade, scriverà la sceneggiatura; la produzione del film è affidata a Brigham Taylor (Il Libro della Giungla, I Pirati dei Caraibi).

Basato sulla storia di T.H. White del 1938, il film d'animazione La Spada nella roccia, uscito nel 1963, racconta la storia di un giovane Re Artù - soprannominato nella pellicola Semola - mentre viene addestrato dal mago Merlino per estrarre la famosa spada nella roccia e reclamare il trono di Inghilterra.

Questo è il secondo progetto targato Disney incentrato su questi personaggi. Ricordiamo che lo studio sta adattando la famosa Saga di Merlino, basata sulla serie di romanzi di T.A. Barron, con Ridley Scott come potenziale regista del primo capitolo.

Al momento, il film in live-action de La Spada nella Roccia non ha una data di uscita fissata dalla Disney che, ricordiamo, ha numerosi progetti in live-action ispirati ai film d'animazione in fase di sviluppo.