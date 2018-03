Il film horror di James Gunn ha trovato altri quattro membri del cast!

Jackson Dunn (Shameless), David Denman (13 ore, Power Rangers), Meredith Hagner (Search Party, Younger) e Matt Jones (Mom, Home) si sono uniti a Elizabeth Banks per completare il cast delancora senza titolo di James Gunn.

L'horror sarà prodotto da James Gunn stesso e dalla The H Collective. La regia sarà ad opera di David Yarovesky e la sceneggiatura è invece scritta da Brian e Mark Gunn. The H Collective finanzierà il progetto e produrrà insieme a Gunn e alla sua compagnia, la Troll Court Entertainment. Il thriller horror di James Gunn ha iniziato le riprese la scorsa settimana.

Dunn è apparso di recente nella pluripremiata serie di Showtime, Shameless, creata da Paul Abbott e John Wells. I recenti crediti cinematografici di Denman includono invece il film drammatico di Steven Soderbergh Logan Lucky, al fianco di Channing Tatum, Daniel Craig, Adam Driver e Riley Keough, l'avventura fantascientifica di Lionsgate Power Rangers, e 13 Ore di Michael Bay, con John Krasinski e Pablo Schreiber, per la Paramount.

La Hagner ha recentemente lavorato alla commedia TBS, Search Party, e in Younger per TV Land, insieme a Hilary Duff e Sutton Foster. Jones ha invece lavorato a The Layover, di William H. Macy al fianco di Alexandra Daddario e Kate Upton per Vertical Entertainment, oltre a prestare la voce a "Kyle" per la DreamWorks Animation's Home. I suoi recenti crediti televisivi comprendono la commedia "Mom", nominata al Golden Globe, con Anna Farris e Allison Janney per CBS e Let's Get Physical di POP TV con AnnaLynne McCord, Jane Seymour e Chris Diamantopoulos.

Per quanto riguarda James Gunn, i cui crediti includono principalmente i Guardiani della Galassia, ricordiamo altri lavori, quali Slither e Super, entrambi film dei quali è autore e regista, e che sono stati nominati tra i migliori film horror del genere. Slither, che ha segnato il debutto alla regia di Gunn, ha segnato la prima collaborazione dl regista con Banks, ed è attualmente certificato su Rotten Tomatoes come uno dei "migliori dieci film horror meglio recensiti di tutti i tempi".