Il film di Flash non sarà più titolato 'Flashpoint'?

Come ormai saprete, John Francis Daley e Jonathan Goldstein sono stati ingaggiati ufficialmente per dirigere l'adattamento cinematografico della DC Comics dopo tanti rinvii e tanti abbandoni alla regia. E, sicuramente, saprete che il titolo della pellicola dovrebbe essere Flashpoint, lasciando intendere che adatterebbe la famosa run a fumetti dallo stesso titolo.

Ora Borys Kit lascia intendere che i piani sono totalmente cambiati. Annunciando il coinvolgimento di Dan Mazeau per Armada, lo scooper spiega che lo sceneggiatore "ha lavorato al film di Flash quando questo ancora si chiamava Flashpoint". A questo punto, naturalmente, i fan hanno chiesto spiegazioni a Kit, il quale su Twitter ha risposto (in maniera criptica): "Non ho mai detto che non adatteranno Flashpoint. Tutto quel che ho detto è che non sarà titolato Flashpoint. E penso di aver già detto troppo". Uhm, insomma, al via le speculazioni!

Parlando del film in una recente intervista, il duo di filmaker aveva cosi spiegato: "Ci hanno dato una lista di proprietà DC e ci hanno detto 'c'è qualcosa a cui sareste interessati?', non ci hanno mai promesso nulla, ci hanno dato la possibilità di leggere un paio di sceneggiature e decidere quale fare in caso. Erano interessati a noi per Game Night e per Spider-Man: Homecoming. Per via di questo ci hanno chiamati dicendoci 'vorremmo che consideraste uno dei nostri film'. Abbiamo letto vari script, ma Flash... siamo grandi fan del personaggio, collezionavamo i fumetti da ragazzini. E' stata una possibilità eccitante. E' un supereroe differente dagli altri, molto più 'con i piedi per terra' di altri".