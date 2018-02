Il film su Dora l'Esploratrice arriverà nei cinema nel 2019

Preparatevi all'avventura! Laha dato il via libera ufficiale alla pellicola dedicata a Dora L'Esploratrice . Basato sulla popolarissima serie per bambini targata Nickelodeon, il film debutterà nei cinema statunitensi il 2 agosto 2019.

La Paramount ha affidato a Nick Stoller (I Muppet) la realizzazione del film; Stoller si occuperà anche della sceneggiatura. Michael Bay produrrà l'adattamento insieme ai suoi partner della Platinum Dunes Andrew Form e Brad Fuller.

Per ora i dettagli sulla trama e il progetto in generale sono pochissimi, ma con una release fissata nel 2019 dovremmo scoprire, sicuramente, qualcosa di più nelle prossime settimane.

Originariamente la produzione del film era stata affidata a Mary Parent mentre la precedente stesura era stata scritta da Tom Wheeler. La serie originale d'animazione ha debuttato Nickelodeon nel 2000 ed è andata in onda fino al 2015, con più di 170 episodi.

Secondo i report, questo adattamento in live-action ci mostrerà anziché la Dora di 7 anni dei cartoons, una Dora adolescente che si trasferirà in città per vivere con suo cugino Diego.

La Paramount Pictures ha annunciato il progetto nell'ottobre 2017, chiarendo che per loro era una priorità. Ricordiamo che Dora L'esploratrice arriverà nei cinema statunitensi a partire dal 2 agosto 2019.