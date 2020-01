Me contro Te Il Film domina il weekend del box office con un incasso di 5,6 milioni

Dopo aver esordito in testa a Tolo Tolo, Me contro Te Il Film - La vendetta del Signor S ha chiuso il suo primo weekend al primo posto del box office incassando 5,6 milioni di euro in soli tre giorni di programmazione.

Grazie agli straordinari risultati del film con Luì e Sofì, il botteghino dal 16 al 19 gennaio ha ottenuto il 31,26% di incassi in più rispetto al weekend corrispondente dello scorso anno. Dal 1° gennaio, anche per via degli oltre 44 milioni ottenuti dal film di Checco Zalone, gli incassi sono addirittura aumentati del 57,25% (dati Cinetel).

"Il risultato straordinario dei Me contro Te - 5,6 milioni al box office nei primi tre giorni di programmazione in sala - è una pietra miliare nell'incontro tra il web e il cinema" ha commentato Barbara Salabè, presidente di Warner Bros. Entertainment Italia. "Luì e Sofì hanno saputo tradurre il linguaggio di YouTube in un coinvolgente racconto cinematografico portando tutti i loro giovanissimi fan nelle sale. Siamo orgogliosi di aver creduto nella forza del loro progetto creativo."

Stando alla sinossi ufficiale diffusa da Warner, il film vede Luì e Sofì (i Me contro Te) "ancora una volta contro il malefico Signor S, questa volta al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati ad impedirglielo, regalando ai loro piccoli fan e a tutte le famiglie divertimento e tante sorprese."

Vi aspettavate un risultato del genere? Fatecelo sapere nei commenti.