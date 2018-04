Il film dedicato a Red Sonja ha uno sceneggiatore a bordo

Il progetto dedicato a Red Sonja è in fase di sviluppo da tantissimi anni, eppure non ha ancora visto la luce del giorno. Si sono avvicendati tanti sceneggiatori e tanti registi, ed ora c'è un altro sceneggiatore a bordo del progetto.

L'autorevole Deadline ha confermato che Ashley Edward Miller (Thor, X-Men - L'inizio) è salito a bordo del progetto per riscrivere da capo il copione di un nuovo film dedicato al popolare personaggio di Red Sonja.

Il progetto è, attualmente, in mano alla Millenium Films che si è accaparrata i diritti di sfruttamento cinematografico del personaggio, ha dato priorità assoluta al progetto. Avi Lerner e Joe Gatta della Millenium produrranno il reboot cinematografico insieme a Mark Canton e Courtney Solomon. "Abbiamo aspettato i tempi giusti per realizzare questo remake, e con il successo di Wonder Woman, il pubblico ha parlato. Vogliono eroine femminili" ha spiegato Lerner a Deadline.

Per anni il film è stato sviluppato da Robert Rodriguez che non è mai riuscito a portare in produzione il film. Nel ruolo della protagonista sono state rumoreggiate diverse attrici nel corso del tempo tra le quali Amber Heard, Megan Fox e Rose McGowan. Dopo svariati tentativi, è stato rumoreggiato addirittura un serial televisivo curato da Bryan Singer: anche questo non è andato al di là della fase di pre-produzione.