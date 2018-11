Il film d'animazione di Super Mario Bros. è una priorità per la Illumination

Come già annunciato tempo fa, la Illumination Entertainment sta sviluppando, insieme alla Nintendo, una pellicola d'animazione dedicata al personaggio di Super Mario Bros.. Ora ne ha parlato, a Variety, Chris Meladandri di Illumination.

Il CEO della Illumination ha confermato che il progetto è una priorità assoluta per lo studio e che potrebbe arrivare nei cinema già nel 2022. "E' un progetto ambizioso" ha affermato Meladandri ai microfoni di Variety "La sfida sta nel prendere cose così sottili nella sua forma originale e trovarne complessità, senza andare a compromettere ciò che generazioni di Mario adorano, ma che possano essere anche organiche all'iconografia e supportare una struttura cinematografica in tre atti".

Chris Meladandri ha confermato che lo studio collaborerà a stretto contatto con Shigeru Miyamoto della Nitendo, evitando un altro adattamento "flop" così come lo è stato il celebre film del 1993 in live-action che, successivamente, è diventato un cult movie.

La casa di Cattivissimo Me è superimpegnata al momento. Il prossimo film in uscita nelle sale è la loro versione de Il Grinch mentre ieri ha annunciato altri due progetti piuttosto ambiziosi: i soft-reboot di franchise come Shrek e Il Gatto con gli Stivali.