Il film su Black Widow inizia a muovere i primi passi: inizio di produzione nel 2019?

L'attesissimo solo movie sulla Vedova Nera potrebbe iniziare la produzione nel 2019 ma ci sono altre notizie che riguardano la pellicola dedicata alla spia russa Natalia Romanova, e una si ricollega, in un certo senso, al recente spy thriller con Jennifer Lawrence, Red Sparrow.

Secondo quanto riportato da Omega Underground, infatti, la Marvel avrebbe assunto Maria Djurkovic nel ruolo di "production designer" per Black Widow. La professionista ha lavorato recentemente, nello stesso ruolo, al film a tema spionistico con il premio Oscar Jennifer Lawrence, Red Sparrow.



Per chi si occupa di questo settore, l'aver assunto una designer di produzione adesso, significa che, più o meno, la produzione potrebbe aver inizio nel 2019, magari addirittura a gennaio. Inoltre, se questo nome è effettivamente la scelta principale, la pellicola potrebbe concentrarsi sulle origini dell'eroina, sulla sua permanenza nella Red Room e molto altro ancora.



Non ci sono notizie ufficiali da parte dei Marvel Studios per adesso - visto che tutta l'attenzione è focalizzata su Avengers: Infinity War, film nel quale la Vedova è presentissima - ma non appena avremo una conferma o altre notizie al riguardo, non tarderemo a riportarvele.

