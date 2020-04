Me contro Te Il Film arriva in digitale: scoprite la data di uscita

I Me contro Te hanno appena annunciato dal loro canale YouTube che il loro primo film, La Vendetta del Signor S, si prepara a sbarcare sulle maggiori piattaforme digitali grazie a Warner Bros. Home Entertainment.

Il film sarà disponibile per l’acquisto in digitale a partire dal 1 Maggio per l’acquisto in digitale su Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMvision, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV, mentre dal 14 Maggio il film sarà disponibile anche per il noleggio su Sky Primafila, Infinity e VVVVID. Luì e Sofì (Me contro Te) hanno inoltre anticipato che, per l’occasione, proprio in quella data, dal loro canale YouTube presenteranno la Premiere dei primi 10 minuti del film.

In Me contro Te Il Film - La Vendetta del Signor S, il temibile antagonista sta tramando vendetta e lavora ad un piano per diventare il padrone del mondo. Luì e Sofì saranno chiamati ad impedirglielo in una nuova avventura, regalando ai loro piccoli fan e alle loro famiglie tanto divertimento e numerose sorprese.

Me Contro Te Il Film – La vendetta del Signor S è diretto da Gianluca Leuzzi, da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, e scritto da Emanuela Canonico, Andrea Boin, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La fotografia del film è di Davide Crippa, il montaggio di Davide Cerfeda, la scenografia di Mario Torre e i costumi di Cristina Audisio. Le musiche originali del film sono di Stefano Della Casa. Il film è una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Me contro Te e alla videorecensione di Me contro Te.