Il film su Aquaman avrà un bel po' di 'commedia', afferma il produttore

Aquaman - il supereroe interpretato da Jason Momoa al cinema - sarà anche stato reimmaginato come uno tutto d'un pezzo e lontano dallo 'sfigato' dell'immaginario collettivo, ma non perderà per nulla un po' di umorismo dalla sua parte.

In una nuova intervista, il produttore Peter Safran ha confermato che in Aquaman vedremo un bel po' di "commedia" e spiega: "Quando la Warner Bros. e la DC Entertainment hanno affidato Aquaman a James Wan, lui si è definito interessato soltanto se poteva allontanarsi da ciò che era diventato il brand di supereroi DC. Quindi ha iniziato a parlare de I Predatori dell'Arca Perduta e di All'inseguimento della pietra verde. E sapete, entrambe queste pellicole hanno un bel po' di commedia e grandi personaggi, ed è quello che James voleva fare. Ed è quello che è il film adesso".

La commedia, secondo Safran, riguarderà soprattutto il rapporto tra l'Aquaman di Momoa e la Mera di Amber Heard: "E' un rapporto comico quello tra Arthur e Mera. Una sorta di 'persone di due mondi differenti che devono stare insieme'. C'è molta commedia che forse avete visto, probabilmente, in Wonder Woman piuttosto che in altre pellicole della DC".

Il film dedicato ad Aquaman arriverà nei nostri cinema a partire dal 1° gennaio.