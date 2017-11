Il figlio di Snyder conferma le intromissioni dietro le quinte in Justice League

Ormai è chiaro che laarrivata al cinema, non è assolutamente la Justice League concepita da. Come confermato da Danny Elfman , sembra che il progetto sia stato riscritto dain corso d'opera.

La conferma arriva anche dal figlio di Zack Snyder, Jett, che, parlando della pellicola, lo consiglia ammettendo, però, i problemi dietro le quinte ai danni della Justice League di Snyder.

"Ho apprezzato il film" ammette Jett "anche se, chiaramente, non è la pellicola che era stata concepita inizialmente, per via delle intromissioni della Warner Bros. e la commedia forzata. Il mio grosso problema con il film è stata la durata troppo breve, con eventi che avrebbero dovuto occupare più tempo narrati in un 'lampo'; ma è sicuramente divertente e lo consiglio".