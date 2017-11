Il fan-poster cinese di Justice League sta facendo discutere l'intera rete

Mentre Jason Momoa difende il film dalle critiche, il web si sta scatenando dopo aver visto il poster cinese diche noi, prontamente, vi mostriamo in calce a questa notizia.

Il poster in questione mostra i membri della Justice League dopo aver ucciso numerosi supereroi della Marvel. Ai piedi di Superman vediamo un Wolverine ferito gravemente dalla spada di Wonder Woman mentre Aquaman ha impalato con il suo tridente Deadpool; Flash ha sotto i piedi Captain America mentre Batman ha in mano la testa mozzata di Thor. Il poster è poi riempito delle parti smembrate dell'armatura di Iron Man.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il poster sarebbe stato creato da un fan della DC e incredibilmente è finito per essere mostrato in alcuni cinema cinesi, oltre che sul sito iQiyi - che promuove ufficialmente la pellicola - e l'app per la prenotazione dei biglietti della catena Wanda Cinema.

Prontamente il poster è iniziato ad esser rimosso da tutti i cinema cinesi.