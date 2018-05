Il drago di ghiaccio: un film animato dal libro di George R. R. Martin

The Hollywood Reporter afferma che il libro di George R. R. Martin, Il drago di ghiaccio, autore della serie letteraria de Il Trono di Spade, verrà trasposto in un film d'animazione per il grande schermo grazie a Warner Animation Group. Martin produrrà il progetto e dovrebbe occuparsi anche dello script, anche se non è ancora stato confermato.

Lo scrittore attualmente è alle prese anche con la stesura dei capitoli finali della serie Cronache del Ghiaccio e del Fuoco.

Il drago di ghiaccio, pubblicato per la prima volta nel 1980 e successivamente rielaborato come libro per bambini nell'ottobre 2007, è un romanzo fantasy per l'infanzia incentrato su Adara, una ragazza che stabilisce un legame speciale con un mitico drago di ghiaccio molto temuto. Quando un'altra razza di draghi giunge con l'obiettivo di distruggere il mondo, il drago e la ragazza dovranno trovare un modo per fermare gli invasori.

Martin sarà coinvolto attivamente nel progetto e il suo manager, Vince Gerardis, lavorerà come produttore esecutivo. L'ultimo adattamento basato su un lavoro dell'autore è Nightflyers, ispirato ad una novella, progetto attualmente in produzione e pronto a sbarcare su Netflix in autunno.

L'ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade andrà in onda nel 2019 su HBO, con la creazione di vari spin-off già pianificata una volta terminata la serie principale.