Il Doomsday di Batman v Superman: Dawn of Justice non è 'quello vero'!

In Batman v Superman: Dawn of Justice c'è un villain di nome Doomsday e si potrebbe assumere, vedendolo, che sia la versione fumettistica della malefica creatura. Tuttavia il regista, Zack Snyder, dice che no, non è così in realtà... Ecco cosa ha spiegato via social rispondendo al messaggio di un fan.

Batman v di Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder si conclude con la resa dei conti tra l'eroe titolare e il mostruoso Doomsday creato da Lex Luthor con l'unione del proprio sangue al DNA del Generale Zod di Krypton. A molti fan non è piaciuta per niente la scelta di cambiare la origin story del famoso villain DC - famoso per aver ucciso Superman nei fumetti - e inoltre nemmeno l'adattamento della run Death of Superman è piaciuto particolarmente poiché sembrava non dare giustizia fino in fondo al personaggio. Ora Zack Snyder ha pubblicato un messaggio su Vero in cui spiega che la creatura presente nella battaglia finale di BvS non era il vero Doomsday e che la vera versione della terrificante bestia è ancora là fuori da qualche parte.

"Temendo le azioni di un supereroe con i poteri di un dio senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) affronta il più ammirato salvatore di Metropolis Clark Kent/Superman (Henry Cavill), mentre il mondo deve decidere di che tipo di eroe ha bisogno. E con Batman e Superman in lotta, una nuova minaccia sorge in fretta, mettendo l'umanità di fronte al nemico più pericoloso di sempre."