Il "disastroso" provino di Tommy Wiseau per il ruolo del Joker!

Come già ampiamente anticipato,si era candidato per la parte del nuovo Joker nell’annunciato film di origini diretto da

Il regista di The Room sta sfruttando al massimo il suo ritrovato momento di gloria in seguito al successo di The Disaster Artist di James Franco. Nella sua uscita più recente, Wiseau ha fatto un salto negli studi di The Nerdist per registrare uno spassoso e falso provino per la parte del villain della DC Comics. Ovviamente, nel corso del video, fa la sua comparsa anche l’amico fraterno dell’attore e regista, Greg Sestero (che in The Disaster Artist ha il volto di Dave Franco, fratello di James), nei panni di un improbabile Bruce Wayne/Batman.

Fin dall’annuncio del progetto di Todd Phillips – che prevede anche il coinvolgimento di Martin Scorsese come produttore – Wiseau sta tessendo lentamente dietro le quinte la sua campagna autopromozionale per il ruolo, per il quale si era anche dichiarato “troppo emotivo” affinché uno grande studio si decidesse a dargli la parte.

Al momento del film sulle origini del Joker, senza un titolo ufficiale, si sa soltanto che sarà slegato dal DC Extended Universe (in cui il ruolo rimane a Jared Leto) e che la figura del protagonista sarà quella di un comico fallito (proprio come in The Killing Joke di Alan Moore); Joaquin Phoenix sarebbe stato contattato dallo studio per la parte, ma le trattative sarebbero ancora in corso.