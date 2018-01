Il direttore della fotografia Matthew Jensen tornerà anche in Wonder Woman 2?

Il sitoè riuscito alcuni giorni fa ad entrare in contatto con il direttore della fotografia di, il cinecomic diretto dache ha raccolto attorno a sé ampi consensi. La macchina delle negoziazioni è ormai avviata e a quanto pare anche lui tornerà per la seconda avventura dell’Amazzone.

Il 2017 verrà ricordato nella storia dei lungometraggi appartenenti al genere dei cinecomic come l’anno della svolta, l’anno in cui è giunta sul grande schermo una storia incentrata su una donna intenta a lasciare la propria terra per salvare il genere umano in uno dei periodi storici più bui mai vissuti. Wonder Woman, interpretata magistralmente e senza mai cadere nel ridicolo da Gal Gadot, ha sbancato il box office divenendo il secondo maggiore incasso dell’universo cinematografico in casa DC Comics. Tenendo fede al detto “squadra che vince non si cambia”, il responsabile della fotografia di Wonder Woman, Matthew Jensen, si dice disponibile per tornare a bordo nella seconda avventura diretta nuovamente da Patty Jenkins:

“Sì, abbiamo avuto delle conversazioni e sono interessato a tornare. Per adesso stiamo ancora definendo alcuni dettagli, perciò vedremo quello che poi accadrà”.

Di ufficiale, per il momento, sappiamo solamente la data di uscita di Wonder Woman 2, la quale si aggira intorno al periodo invernale del 2019, mentre le riprese dovrebbero cominciare a partire dal mese di giugno di quest’anno. Dei rumour usciti qualche tempo fa in rete vorrebbero un’ambientazione temporale fissata negli anni ’80, ma questa per adesso rimane solo una voce di corridoio non confermata e nemmeno smentita.