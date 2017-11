Il destino dell'MCU era nelle mani del Thor di Kenneth Branagh

Conche sta sbancando il box-office USA, il registaha ricordato il suo Thor , girato nel 2011. Quel che Branagh svela è che il destino del Marvel Cinematic Universe era proprio nelle mani sue e del Dio del Tuono.

"C'erano stati tre film prima di Thor. Il primo Iron Man, geniale. L'Incredibile Hulk non aveva funzionato quanto speravano. E con Thor era una situazione del tipo 'affonda o nuota', e dopo l'uscita tutto è andato alla grande. Hanno fatto gli Avengers e tutto è andato benissimo, ma chi c'era a quei tempi sapeva della situazione" svela il filmaker "Sembrava che l'MCU avrebbe fallito, se Thor non fosse andato bene. Cosi sembrava. Kevin Feige venne da me dicendomi che era il personaggio più difficile da adattare a livello di tono ed era un compito difficile farlo funzionare sia come pellicola stand-alone che all'interno dell'Universo.".

"Ovviamente vedrò Ragnarok" continua Branagh "M'interessa molto. Adoro Thor e adoro Taika Waititi".