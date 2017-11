Il designer dei costumi delle Amazzoni in Justice League difende le sue creazioni!

, costume designer dl film sugli eroi della Lega, difende i costumi indossati dalle guerriere amazzoni in Justice League , pellicola attualmente in sala diretta da Zack Snyder.

Durante una conversazione online, molti fan hanno fatto notare che, rispetto ai costumi delle guerriere che abbiamo visto solo pochi mesi fa in Wonder Woman, disegnati dalla costumista Lindy Hemming, quelli di Wilkinson sono un "chiaro passo indietro" perché rivelano molto più del corpo delle donne di quanto non facessero i precedenti.

In ogni caso, molte delle attrici che interpretano le guerriere di Temyscira, tra le quali Brooke Ence che interpreta Penthesilea e Samantha Jo che interpreta Euboea, hanno difeso il look di Justice League.

Parlando con Fashionista, Wilkinson ha spiegato il motivo per il quale le Amazzoni abbiano dei costumi diversi rispetto a Wonder Woman:

"Per la maggior parte del tempo in Justice League le Amazzoni sono contemporanee, le guerriere sono nel 2017: 100 anni dopo gli eventi narrati in Wonder Woman. Volevamo mostrare il passare del tempo creando un leggero cambiamento nelle armature, quindi alcune linee e alcuni dettagli sono diversi."

Anche il costume di Wonder Woman in Justice League è stato lievemente riadattato per far sì che apparisse più contemporaneo. Comunque, le attrici che indossano i costumi non si sono lamentate, questo è da sottolineare.

Wilkinson poi ha aggiunto:

"Zack (Snyder) voleva che i costumi fossero più primordial. Quindi ci siamo ispirati ai look di quando le armature erano decisamente più primitive, il metallo era meno sviluppato e abbiamo dato alle Amazzoni un tocco più tribale."

Voi che ne pensate? Preferite questa versione delle armature delle Amazzoni o quella di Wonder Woman? Diteci come la pensate qui sotto!