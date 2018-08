Il decimo film di Wes Anderson sarà girato in Francia il prossimo febbraio. I dettagli

A meno di una anno dal successo de L'Isola dei Cani, che si prepara il prossimo gennaio a ricevere una (sperata!) nomination agli Oscar come Miglior Film d'Animazione, il visionario Wes Anderson è già pronto a tornare dietro la macchina da presa per un nuovo film, esattamente il suo decimo.

Come riporta infatti La Nouvelle Republique (via Premiere), il regista di Gran Budapest Hotel avrebbe scelto la location di Angoulême per girare il suo prossimo progetto cinematografico, ritorno al live action dopo lo sconfinamento nella stop motion. Nel report del sito viene anche menzionato il fatto che la produzione del film comincerà il prossimo febbraio 2019.



Angoulême si trova nel sud-ovest della Francia. Anderson è noto per girare i suoi lungometraggi nei luoghi in cui sono ambientate le storie, quindi si può già presumere che questo decimo film sarà ambientato in Francia. In passato il regista ha lavorato con attori francesi come Lea Seydoux e Mathieu Amalric, ma non è detto che i due possano tornare a collaborare con l'autore americano. Anderson ha comunque vissuto in Francia per diversi anni della sua vita.



I dettagli sulla trama di questo decimo film del regista sono ancora sconosciuti, ma febbraio 2019 segnerà anche il 23° anniversario da filmmaker. Davvero un bel traguardo, soprattutto perché ha regalato al cinema uno stile unico e imitatissimo, dove la simmetria e i movimenti di macchina orizzontali e verticali giocano un ruolo sempre fondamentale, così come l'elemento surreale commistionato perfettamente alla realtà, il tutto immerso in tinte autunnali e melanconiche che rendono Anderson uno degli autori più brillanti, amati e raffinati oggi in circolazione.