Il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, deluso dal trailer di Venom, si sfoga su Twitter!

La reazione al teaser trailer dinon è stata particolarmente buona e di certo la Sony non è entusiasta di aver rilasciato questa prima occhiata al film così presto. Anche Rob Liefeld non ha trovato la scelta entusiasmante ...

Il primo trailer di Venom è stato accolto da risposte prevalentemente negative quando è stato rilasciato (ieri) ed è abbastanza facile capire il perché. Anche se è solo un teaser infatti, non ha fatto nulla per conquistare i fan e anzi, la preoccupazione è che la Sony non sia davvero in grado di gestire il mondo di Spider-Man senza l'aiuto dei Marvel Studios (basta guardare i film di The Amazing Spider-Man) e, visto che non c'è alcun segno di Venom, è chiaro che la scelta di rilasciare il teaser è stata quantomai avventata.

Una delle motivazioni possibili potrebbe essere quella di voler uscire in contemporanea con Black Panther e ora, se possibile, c'è ancora più negatività attorno a Venom rispetto a prima che il filmato fosse mandato online (il che, naturalmente, non è un buon inizio).

Il creatore di Deadpool, Rob Liefeld, ha fatto un giro su Twitter ieri, e anche lui non era particolarmente felice della scelta di Sony, date un'occhiata alle cinguettate botta e risposta con fan e giornalisti:

"✔ @robertliefeld Sony, smettila di chiamarli blogger esprimendo così l'insoddisfazione per il fatto che stanno dicendo la verità. Hai lanciato quel teaser che non era pronto per la prima serata! Guardati allo specchio.

◼️NIINETALES◼️ @JeansHolyCrotch In risposta a @robertliefeld Era solo un teaser però, questa generazione vuole vedere tutto prima del film vero e proprio.

@robertliefeld Qui si sta male interpretando totalmente la definizione stessa di teaser...

Miles// @pardonater In risposta a @robertliefeld Era pronto. Internet è diventata sinonimo di gratificazione immediata. Sentono tutti il desiderio di vedere sempre qualcosa di appariscente. Peggio ancora, andranno tutti al weekend di apertura.

@robertliefeld

Sciocchezze. Faceva schifo.

Jake Majka

@trashboatmovies In risposta a @robertliefeld Ti garantiamo che vedrai un po' di Venom nel prossimo teaser. E tutti inizieranno a dire "BASTA SPOILERARE IL FILM SONY BOOHOOOOO"

@robertliefeld

Oh certo, questo di sicuro mette le cose a posto.

Don Smith @TheBanditRocks In risposta a @robertliefeld

Non credo. Il film non uscirà prima di ottobre. Probabilmente non sono abbastanza contenti degli effetti speciali per mostrarli adesso. Ricorda, il film è stato fatto di fretta. Non ho dubbi che vedremo un sacco di Venom nei prossimi mesi.

✔@robertliefeld No, non accampare scuse. Patetico. Prima una campagna annuncio spettacolare, che millantava il tailer completo e poi. Niente. Allora non annunciate nulla. ASPETTATE."

E i tweet vanno avanti, date un'occhiata, e diteci come la pensate voi, sul teaser di Venom, nei commenti qui sotto. Siete d'accordo con Rob Liefeld?