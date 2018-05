Il Corvo: problemi per il remake, Jason Momoa e il regista Colin Hardy lasciano il film

La produzione del remake del Corvo sembra avere avuto un pesante intoppo. Secondo quanto riporta Deadline, il film avrebbe subito due importantissime perdite: Jason Momoa e il regista Colin Hardy si sarebbero formalmente dimessi questa mattina.

Il motivo principale sarebbe da attribuire alle divergenze creative con Samuel Hadida, il finanziatore del film. L'inizio della produzione era previsto tra 5 settimane, visto l'ottimo punto in cui si trovava la pre produzione.

La Sony Pictures, nel settembre scorso, aveva annunciato il suo intento di distribuire globalmente la pellicola, annunciando la data di uscita per l'11 ottobre 2019; secondo quanto riporta Deadline però l'accordo non è stato ancora chiuso, e proprio la mancata riuscita delle trattative con Hadida avrebbe portato il regista e la star ad abbandonare il progetto.

Questa risulta essere la seconda volta che Hardy lascia il progetto di remake de Il Corvo: I diritti del film appartenevano a Relativity Media, che aveva scelto di affidare il film proprio a lui; in seguito a divergenze di natura economica, però, il regista si era trovato già una volta a dover abbandonare il film.

A quanto pare, per chi spera di ritrovare in sala l'adattamento della graphic novel di James O'barr, ci sarà ancora molto da attendere.