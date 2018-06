Il Corvo, Jason Momoa post-abbandono: svela un concept art e scrive ai fan

C'è lui, truccato, dietro quel concept art che, nonostante tutto, mostra fiero ai fan. Lui è Jason Momoa, l'attore che era stato scelto per interpretare Eric Draven nel remake/nuovo adattamento de Il Corvo e che ieri ha abbandonato il progetto.

Non è stato il solo: anche il regista Corin Hardy, che aveva lavorato duramente per (ri)portare al cinema il fumetto di James O'Barr, ha deciso di abbandonare la regia del film, lasciando di fatto il film senza un regista né una star, nonostante una data di uscita fissata per l'ottobre del 2019.

Momoa ha cosi diffuso una foto di lui truccato, dietro ad un concept art, scrivendo apertamente ai fan de Il Corvo: "Ho aspettato 8 anni per interpretare questo personaggio, era un ruolo che sognavo. Adoro sia Corin Hardy che la Sony Pictures, ma sfortunatamente dovrò attendere altri 8 anni. Non il nostro team, ma giuro che lo farò. James O'Barr mi dispiace di deluderti, ma non sarò nel prossimo. Questo film ha bisogno di essere lasciato libero. E per i fan: scusate. Questa pellicola ha bisogno e necessita amore. Sarò pronto quando sarà tutto giusto".

Per ora la Sony non ha comunicato variazioni alla release cinematografica, dunque attendiamo aggiornamenti nelle prossime settimane.